افتتاح النسخة الأولى من بطولة «شباب الحمرية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتح عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بطولة شباب الحمرية لكرة القدم في نسختها الأولى (بطولة الفريج) بحضور 4 فرق تنافس في فعاليات البطولة، مكونة من شباب فريج الحمرية. ومن المقرر أن يلعب كل فريق 6 مباريات خلال البطولة التي تختتم 21 الجاري.

وقال عبدالله البسطي، في تصريح صحافي، إن الانتماءات الرياضية تبقى انتماءات أصيلة لا تتغير مع الزمن.

من جانبه، قال منظم البطولة عبدالله الكتبي في تصريح صحافي: تذكروا هذا الحدث، فسيكون الشغل الشاغل في السنوات القادمة، لم يكن تجمعاً تنافسياً فقط، بل هو أكثر من ذلك كان عائلياً بحتاً. وقدم الكتبي الشكر لكل من أسهم في نجاح هذا الحدث.

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