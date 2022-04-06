اعتماد منظومة عمل متكاملة للقطاع الرياضي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اعتمد المجلس التنسيقي للرياضة، خلال اجتماعه الثاني، الذي عُقد برئاسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس، وحضره ممثلون عن جميع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ذات العضوية في المجلس، منظومة عمل متكاملة للقطاع الرياضي، تُشكّل خريطة عمل واضحة لتعزيز التكاتف والتعاون، بهدف الارتقاء بواقع الرياضة المحلية، والنهوض بالبنية التحتية الرياضية عالية المستوى، التي تخدم إعداد وصناعة أبطال رياضيين متفوقين قارياً وعالمياً.

وفي بيان رسمي صادر، أكد أحمد بالهول الفلاسي، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، وحشد الطاقات الوطنية من أجل توفير أعلى جودة في مجال الرياضة، لتحقيق قفزة نوعية على مستوى الإنجازات قارياً وعالمياً، وتعزيز مكانة الدولة لتكون مركزاً رياضياً جاذباً على المستوى العالمي، وذلك انسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة ورؤية «الإمارات 2071»، الرامية إلى الاستثمار في شباب الدولة، وتجهيزهم بالمهارات والمعارف كي تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها.

وأشار الفلاسي إلى أن المجلس يعمل على تطوير القطاع الرياضي في الدولة، من أجل اكتشاف المواهب وصقل مهاراتهم وإعداد كوادر وطنية متخصصة في الشأن الرياضي، عبر توفير كل مقومات وشروط التميز، من حيث البنى التحتية والكوادر التدريبية والرعاية الشاملة، لضمان مسيرة تطور متكاملة لصناعة أبطال أولمبيين، مبيناً أن منظومة العمل الرياضي تعمل في الوقت الحالي وفق رؤية طويلة الأمد، تهدف إلى تنسيق الجهود بين الشركاء الاستراتيجيين والاتحادات الرياضية، وأصحاب الخبرة والكفاءات، وتوظيفها وفق صيغة عمل مشتركة، تسهم في ترسيخ حضور ومكانة الرياضة الإماراتية على خريطة التنافسية العالمية، بالإضافة إلى تطوير برامج لأجيال المستقبل تجعلهم قادرين على الوصول إلى منصات التتويج في كل المنافسات الدولية، وتعزيز القوة الناعمة للدولة.

وأضاف: إن دور المجلس يتوافق مع استراتيجية الهيئة القائمة على ثلاث ركائز أساسية، هي الحوكمة والشراكة والإنجاز، وما لمسناه اليوم من جدية ورغبة حقيقية لدى جميع المشاركين في تقديم الدعم للنهوض بواقع الرياضة، يجسد مفهوم الشراكة الفاعلة والبنَّاءة التي تسهم في تحقيق تطلعاتنا خلال الأعوام المقبلة.

منظومة جهود متكاملة

وتتضمن منظومة العمل التي استعرضها المجلس تحديد الأدوار والمسؤوليات، عبر توضيح المهام والواجبات المنوطة بكل جهة، وآليات تحقيق أعلى مستويات التناغم بين أعضاء المجلس، وتوضيح جوانب الدعم التي يمكن لكل جهة تقديمها، بما يعزز من مكانتها كشريك فاعل في تحقيق الأهداف المرجوة.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض الرياضات ذات الأولوية، التي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، وكيفية تنسيق الجهود بهدف تسريع الوصول إلى الإنجازات في هذه الرياضات خلال المنافسات المحلية والقارية.

البنية التحتية

تم الاتفاق على ضرورة قيام الجهات بتقديم كل منشآتها ومضاميرها وإتاحتها أمام الرياضيين. وأبدى ممثلو الجهات استعدادهم التام لتوفير كل ما يلزم في هذا الخصوص، لضمان مواصلة عملية صناعة الأبطال، ومساعدة الرياضيين الإماراتيين على تحقيق الإنجازات، من خلال توفير سبل ومقومات النجاح كافة لهم.

التنسيق وتكامل الأدوار

سيتولى كلّ طرف تقديم الجهود بناء على ما يتناسب مع طبيعة عمله وخبراته وإمكاناته لخدمة مسيرة الرياضة في الدولة، إذ حُدّد الدور المطلوب من وزارة الداخلية، والمتمثل في إعداد ملف متكامل عن المرافق التي يمكن الاستفادة منها في تدريب الرياضيين في مسابقات مثل الرماية، والفروسية وغيرهما، وإمكانية إعداد خطة عمل لتطوير مواهب منتسبيها في مجالات ذات صلة بطبيعة عملهم مثل الرماية، وألعاب القوى.

قاعدة بيانات

حدّد المجلس الدور المطلوب من وزارة التربية والتعليم، والمتمثل في إعداد ملف متكامل بالصالات والملاعب الموجودة في مدارس الدولة، مع تسليط الضوء على المدارس التي تحتاج إلى تطوير بنيتها التحتية في هذا المجال، وبحث سبل تطوير قاعدة بيانات شاملة، تضم الطلاب الموهوبين في مختلف الرياضات، إضافة إلى العمل على تحديد معايير جديدة لاختيار مدرسي التربية الرياضية، ووضع مؤشرات أداء وتقارير دورية لطلاب المدارس.

إصابات الملاعب

أما وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فتضطلع بوضع قائمة بالتخصصات الرياضية الطبية في الدولة، والمراكز الطبية القادرة على التعامل مع مختلف إصابات الملاعب، وإعداد خطة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية لتقديم خدمات علاجية وطبية للإصابات الرياضية.

المناصب الدولية

يتمثل دور وزارة الخارجية والتعاون الدولي في التنسيق مع الاتحادات لوضع قائمة بالمناصب الدولية في الاتحادات والمجالس لشغل عضويتها أو ترؤسها بالتعاون مع الاتحادات، والاستفادة من علاقات الوزارة في حشد الدعم للمرشحين، إضافة إلى بحث آفاق تعزيز حضور الرياضة كجزء من القوة الناعمة لدولة الإمارات، وبناء جسور التواصل مع الدول الأخرى، والعمل على دعم ملفات ترشح الدولة لاستضافة البطولات العالمية والإقليمية، واستضافة مقار الاتحادات.

شريحة الشباب

ويتمثل دور وزارة الثقافة والشباب في تعزيز الثقافة الرياضية لدى الفئات الشبابية، وتوفير قاعدة بيانات مشتركة للوصول إلى شريحة الشباب، ودعم المجلس في الحصول على آرائهم ورصد اهتماماتهم بما يتعلّق بالأمور الرياضية كافة، وتحفيزهم على المساهمة الإيجابية في المجالات الرياضية. كما تضطلع الوزارة بتنظيم البعثات والفرق المصاحبة للمنتخبات الوطنية في مختلف الأحداث الرياضية الأولمبية والدولية، بما ينسجم مع الهوية الوطنية للدولة، ويصب في إبراز المكانة الريادية التي تحظى بها دولة الإمارات على صعيد الرياضة.

رعاية الرياضيين المتميّزين.. ومكافآت مالية شهرية للنخبة

وتناول الاجتماع الحديث عن اختصاصات لجنة الإمارات العربية المتحدة لرياضة النخبة والمستوى العالي، التابعة للهيئة العامة للرياضة، والتي تعتبر ركيزة استراتيجية تجسّد رؤية المجلس للنهوض بواقع الرياضة المحلية، ورعاية الرياضيين المتميّزين، والرياضات ذات الأولوية، حيث تعنى اللجنة بالإشراف الفنّي على الاتحادات ذات الأولوية، والتواصل المباشر ورعاية الرياضيين ذوي الأولوية، والتنسيق المستمر مع اللجنة الأولمبية الوطنية، التي ستقدّم أربع فئات من الدعم لاتحادات الرياضات ذات الأولوية، وهي «الدعم الاستراتيجي»، الذي تسعى من خلاله لدعم تطوير المتطلبات الاستراتيجية، وتصميم برامج تنمية المواهب، بما فيها التدريب الخارجي، وهيكلة المنافسات بناء على الفئات العمرية، إلى جانب وضع استراتيجية الاتحاد التي توضح الخطوط الأساسية لآلية العمل.

وتختص الفئة الثانية «الدعم المالي» في اعتماد زيادة التمويل بما يخدم التمكين، وتنفيذ مهام اللجنة، وإدخال عملية تخصيص التمويل على أساس الأداء، ما يسمح للاتحادات عالية الأداء بزيادة تمويلها في المستقبل، أما الفئة الثالثة فهي «الدعم الفني»، وفيها ستتولى عملية دعم موظفي الاتحادات وتهيئتهم ليكونوا قادرين على تنمية المواهب من قبل الطاقم الفنية التابع للجنة، إلى جانب الإشراف على برامج تنمية المواهب وتطوير مهارات المدربين في الاتحادات، وتوفير الدعم الفنيّ للاتحادات الرياضية لتكون قادرة على وضع خطط واستراتيجيات لتحديد واستقطاب الكفاءات ذات التأثر بما يتعلّق بالأجهزة الفنية من مديرين ومدربين، إلى جانب تنفيذ عمليات تقييم أداء للموظفين، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة.

مشروع البطل الإماراتي الأولمبي

تضطلع اللجنة الأولمبية الوطنية بدراسة ووضع الخطة الخاصة بمشروع البطل الإماراتي الأولمبي، بالتعاون مع الجهات الموجودة في المجلس، والعمل على وضع آليات لاكتشاف المواهب في سن مبكرة، واختيار الألعاب الأولمبية التي يمكنهم المنافسة فيها، فيما يتمثل دور المجالس الرياضية في كل إمارة في دراسة إمكانية وضع خطة متكاملة بالفعاليات والمبادرات الخاصة بكل مجلس، ودورها في تعزيز حضور دولة الإمارات، وإمكانية استعراض الخطط المستقبلية الخاصة بتطوير الرياضة في الإمارة.

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