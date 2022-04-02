125 دولة في افتتاح مونديال المبارزة في دبي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تنطلق اليوم السبت منافسات بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين الإمارات 2022، بـ «مجمّع حمدان الرياضي» حتى يوم 10 أبريل الجاري بمشاركة 125 دولة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، و حضور الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي للمبارزة ورئيس الاتحادين العربي والآسيوي للمبارزة، وإيمانويل كاتسيادكيس رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة.

ويقام حفل الافتتاح الرسمي للبطولة في الثالثة غداً الأحد في «مجمّع حمدان الرياضي» الذي أنهى كافة التجهيزات لاستضافة البطولة، بعدما تمت تغطية أحواض السباحة والغطس، وتقسيم الأرضيات وفق مواصفات الاتحاد الدولي للمبارزة، لاستضافة أكثر من مباراة في وقت واحد.

وتقام المنافسات على 20 ملعباً في المجمع من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً طوال أيام البطولة، في الأسلحة الثلاثة سلاح الشيش (الفلوريه)، وسلاح سيف المبارزة (الايبيه) وسلاح السيف العربي (السابر) للفردي والفرق للذكور والإناث للشباب تحت 20 سنة، والفردي للناشئين تحت 17 سنة، وبمشاركة 1600 لاعب ولاعبة، يمثلون 125 دولة.

وشهدت الأيام الماضية، تسجيل اللاعبين المشاركين في البطولة، والتي سيتم الاستعانة خلالها بخاصية التحكيم باستخدام الفيديو في جميع المنافسات، وذلك بعدما بدأت الوفود المشاركة في الوصول إلى أرض الدولة من يوم الثلاثاء الماضي، ودخلوا المعسكر التدريبي المستمر حتى يوم 7 أبريل الجاري، والذي أقامه الاتحاد الدولي للمبارزة في مجمع حمدان الرياضي، على هامش البطولة لمساعدة المشاركين على التدريب قبل وأثناء البطولة، كما تشهد البطولة، عدة ندوات ودورات تدريبية للحكام على هامش البطولة، وسيتم منح الحكام شهادات معتمدة، كما سيتم عقد اجتماعات مع مختلف الاتحادات الدولية أثناء البطولة، وتقام برامج تعليمية عن اللعب النظيف واللعب الآمن وغيرها من البرامج التعليمية.

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