بالفيديو والصور.. "تويوتا" تطلق "GR كورولا" لعام 2023 بقوة 304 حصاناً

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت شركة "تويوتا" عن طراز العام 2023 من سيارتها الرياضية "GR كورولا"، في طراز ينبض بقلب محرك مكون من ثلاثة أسطوانات بسعة 1.6 لترات، مدعماً بالتيربو، قادر على توليد قوة 304 حصاناً، وعزم دوران يبلغ 370 نيوتن/متر.

وتطمح الشركة اليابانية، تعزيز حضورها القوي في قطاع سيارات "الهاتشباك الرياضية"، ومزاحمة طرز بحجم "فولكس واجن غولف R"، من خلال تصميم لـ "GR كورولا" يتمتع بالجرأة بجانب قوة وأداء مميزين.

ويقترن محرك "GR كورولا" الجديدة، بناقل حركة يدوي مكون من ست سرعات، يتولى نقل قوة المحرك إلى نظام دفع رباعي متفوق.

وعززت "تويوتا" سياراتها الهاتشباك الرياضية، بغطاء محرك وأبواب أمامية مصنعة من الألمنيوم خفيف الوزن وعالي الصلابة، مما سمح بخفض الوزن الإجمالي بنحو 86 كيلوغراماً مقارنة بالطراز الأساسي، كما تم تحسين ثبات الهيكل ونظام التعليق والقدرة على المناورة بالسيارة.

وتأتي "GR كورولا" مع عجلات سوداء مصقولة من قياس 18 بوصة، وإطارات عالية الأداء من نوع "ميشلان Pilot Sport"، ونظام عادم فولاذي مصقول، وجناح خلفي كبير الحجم ومدمج مع خط امتداد السقف، يعمل بالتوازي مع بنية المصد الخلفي في تعزيز مكونات الانسيابية وتحسين ثبات السيارة على السرعات العالية.

وحصلت مقصورة السيارة الجديدة، على لوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، وشاشة وسطية لنظام الترفيه من قياس 8 بوصات، تتضمن نظام ملاحة متطور، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة للسائق تعمل بالذكاء الاصطناعي.

كما زودت "تويوتا" سيارتها، بباقة موسعة من أحدث أنظمة السلامة، تشمل نظام التفادي المبكر للاصطدام بخاصية رصد المشاة، ونظام التحذير من مغادرة حارة السير، والرادار الميكانيكي، ورصد النقاط العمياء في المرايا الجانبية، ونظام اضاءة متكيف للمصابيح الأمامية، وغيرها من الأنظمة الأخرى.

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