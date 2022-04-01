المصدر: الإمارات اليوم

مصالحة

فشلت محاولات الوساطة التي قام بها أكثر من إداري للمصالحة بين مدربهم وأحد اللاعبين بعد خلاف انفجر بينهما في الآونة الأخيرة، إذ أصر المدرب على عدم التصالح مع اللاعب وإخراجه من حساباته في الفترة المقبلة.

غياب

تغيب مسؤول بارز في شركة كرة القدم في أحد أندية المحترفين عن الظهور في النادي في الفترة الأخيرة، إذ عزا مقربون من المسؤول غيابه لخلافات مع الإدارة حول بعض القرارات التي تخص فريق كرة القدم ومنها موقف اللاعبين الأجانب والمواطنين الذين يحق لهم التجديد في الموسم المقبل.

استياء

لقي تصرف لاعب أجنبي قدم إلى دوري أدنوك في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، استياء زملائه في الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري بسبب انفعاله الزائد في المباريات والتدريبات بسبب ومن دون سبب على حد وصف البعض منهم، ما دفع إداري الفريق للتدخل لمعرفة أسباب هذه السلوكيات التي تصدر عن اللاعب.

عرض

تلقى لاعب في أحد أندية دبي عرضاً للانضمام إلى فريق منافس في أبوظبي، ولكن إدارة ناديه أكدت رغبتها في استمراره مع الفريق، بينما يشترط اللاعب أن يحصل على مقابل مادي يعادل العرض الذي حصل عليه.

تكريم

كرمت اللجنة المنظمة لبطولة خالد بن حمد آل خليفة لكمال الأجسام في البحرين، الحكم الدولي الإماراتي محمد شاهين الحوسني، تثميناً للجهود التي بذلها بوصفه رئيساً للجنة الحكام بالرغم من مشاركة 184 لاعباً.

شارة

منحت لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية لاعبي منتخب القوة البدنية، أحمد النقبي، وراشد لوتاه، شارة التحكيم في البطولات المحلية بعد استيفائهم للشروط.

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