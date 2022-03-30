32 فريقاً تشارك في كأس مينا لكرة القدم للناشئين في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي تنظيم بطولة «كأس مينا لكرة القدم»، التي تنظمها شركة «سي بي إف بيرفورمانس»، بدعم مجلس دبي الرياضي، على ملاعب جبل علي للغولف والرماية، خلال الفترة من التاسع إلى 11 إبريل 2022، ويتنافس فيها 32 فريقاً من مختلف قارات العالم، يتقدمها فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، وبوماز المكسيكي، وستورم جراز النمساوي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله رئيس قسم الفعاليات المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، أحمد إبراهيم، ومؤسس كأس مينا كريس براون، ومدير أول المبيعات والرياضة والترفيه في نادي ومنتجع جبل علي للغولف والرماية لوك بلومب.

وقال أحمد إبراهيم: «ستقام العديد من الفعاليات على هامش البطولة، منها دورة للمدربين، كما ستقام بطولة ألعاب إلكترونية للمشاركين، وسيتم تنظيم ملتقى ثقافي للاعبين الأجانب، لتعريفهم بتراث وثقافة دولة الإمارات، من خلال زيارة الأماكن التراثية في منطقة الشندغة، بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون».

وقال مؤسس كأس مينا كريس براون: «يسعدنا أن نجمع بين بعض لاعبي كرة القدم الشباب الواعدين في العالم، لبدء الرحلة إلى كأس مينا، بدءاً من التصفيات المحلية، ونحن على يقين بأن هذه البطولة ستكتسب مكانة كبيرة بين بطولات كرة القدم، باعتبارها المسابقة العالمية الأولى لكرة القدم للشباب».

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