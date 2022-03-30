افتتاح أكبر مركز لعرض معدات اللياقة البدنية والتدريب الرقمية في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتح الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، ونائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، المقر الإقليمي وقاعة العرض الكبرى لشركة «تكنو جيم» العالمية، الرائدة في مجال صناعة معدات مراكز اللياقة البدنية ودراجات التدريب الثابتة المتطورة.

وحضر افتتاح المقر الكائن في شارع شاطئ الجميرا بالقرب من فندق برج العرب، رجل الأعمال الإيطالي نيريو اليساندري، مؤسس ورئيس شركة تكنو جيم العالمية، وأمين عام مجلس دبي، سعيد حارب، وعدد من رجال الأعمال والشخصيات الرياضية والمختصين في صناعة معدات التدريب المتقدمة.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان: «تجوّل الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، ومطر الطاير، في أقسام المركز الذي يتكون من ثلاثة طوابق، وبمساحة تبلغ 1000 متر، كما استمعا إلى شرح عن مختلف أجهزة التدريب الحديثة المتطورة، قدمه مؤسس الشركة نيريو اليساندري، ومن ميشيل مورو، المدير التنفيذي لتكنوجيم الإمارات، بمشاركة رياضيين أدوا التدريبات على مختلف الأجهزة».

وأضاف: «يأتي افتتاح المقر الجديد الذي يحمل اسم (تكنوجيم سنتر)، والمخصص لعرض منتجات تكنوجيم، وملتقى الأعمال ليكون نقلة نوعية في عمل الشركة الرائدة عالمياً في التجهيزات والخدمات الرقمية للّياقة البدنية والرياضة واللياقة البدنية، والموجودة في دولة الإمارات منذ أكثر من 20 عاماً، حيث ستكون الوجهة الجديدة أكبر مركز خبرة من تكنوجيم خارج إيطاليا، والوجهة المثالية للمستهلكين والعاملين في القطاع على حدّ سواء، ليعيشوا بشكل مباشر تجربة تكنوجيم المصمّمة وفقاً لأعلى المعايير في تصاميم الميكانيكا الحيوية الفائقة، والتقنيات الرقمية، والتصميم الداخلي، والتدريب». وأوضح المجلس: «بمناسبة الافتتاح، تقدّم تكنوجيم، أول درّاجة صمّمها أبطال الدراجات الهوائية للتدريب في الأماكن المغلقة، أو في المنزل، أو في صالة الألعاب الرياضية، وتمتاز الدرّاجة الجديدة بشاشة مقاس 22 بوصة لتجربة داخلية غامرة، علاوة على كونها سهلة التركيب، وإدخال الإعدادات في سجّل واحد، بحيث تسمح لك تكنوجيم رايد بالوصول بسهولة إلى تطبيقاتك المفضّلة ومحتوى التدريب». وتابع: «قد تمّ تصميم مساحة الطابق الأرضي للمركز للسماح للناس باكتشاف أفضل المنتجات والتقنيات والخدمات لممارسة الرياضة البدنية في المنزل. وإلى جانب معدّات اللياقة البدنية المنزلية الأكثر تميّزاً، كما يقدّم المدرّبون الشخصيون والمصمّمون الداخليون من تكنوجيم دبي استشارات مخصّصة حول الحلول الشخصية، أكانت تتعلّق ببرنامج التمرين أم التصميم الداخلي».

وختم: «يتصدر أجهزة التدريب المتوافرة جهاز برسونال لاين الذي يجمع بين أسلوب المصمّم الشهير أنطونيو تشيتيريو، وخبرة تكنوجيم في تقنيات اللياقة البدنية والعافية، حيث يمتاز الخطّ بمجموعة كاملة من تجهيزات تمارين القلب».

• المركز يتكوّن من 3 طوابق بمساحة 1000 متر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news