التونسي وسيم يهزم المغربي دياني ويظفر بالنسخة الإفريقية من «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

توج التونسي وسيم الهمامي بلقب النسخة الإفريقية من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بعد تغلبه على المغربي بدرالدين دياني في النزال الرئيس في وزن الوسط، التي أقيمت منافساتها على صالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس.

وشهدت النسخة الأفريقية الثانية (27) من سلسلة محاربي الإمارات 13 نزالاً قويا ومثيراً، وتوج الفائزين فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم الحدث، وحضرها طارق المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي الأمين العام للاتحاد العربي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

وفاز الهمامي على منافسه المغربي دياني بأول القاب النسخة الإفريقية في الجولة الثانية، محافظا على سجله دون خسارة، وفي باقي النزالات فاز الجنوب إفريقي فائز جاكوبز على الكاميروني جواريس ديا بخنق المقصلة، وفاز كيفين عمر من جزر القمر على المغربي محمد أمين في وزن خفيف الثقيل عن طريق الاستسلام، وفي واحدة من مفاجآت البطولة فازت منى فتوحي على الجنوب افريقية جادا كيتلي بقرار الحكام في وزن القشة بعد نزال مثير وحافل بالندية، وحقق التونسي يسري القروعي فوزاً مثيراً على سمير زيدي من جزر القمر بخنقة محكمة.

من ناحيته عبر التونسي الهمامي عن سعادته باللقب الأول في البطولة الافريقية ووجه الشكر إلى العاصمة أبوظبي اللجنة المنظمة، وأكد أن اللقب مجرد بداية وانه يتطلع الى مزيد من الألقاب مستقبلا، مشيرا الى أن النزال أمام دياني لم يكن سهلاً لانه منافس قوي مبينا انه استعاد سيطرته على النزال بعد بداية غير جيدة حتى تمكن من أنهاه لصالحه.

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