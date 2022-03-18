منصور بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

التقى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أفرام جلازر، الرئيس التنفيذي المشارك لنادي مانشستر يونايتد لكرة القدم، حيث تناول اللقاء الترتيبات المتعلقة بإقامة بطولة دوري الكريكت الإماراتي، المقرر إطلاقها خلال شهر يناير من العام المقبل 2023 في مدينة دبي الرياضية.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على مكانة دبي المتميزة في عالم الرياضة، لاسيما رياضة الكريكت، كونها المقر الرئيس للمجلس الدولي للكريكت، وتمتع المدينة ببنية تحتية عالمية تناسب مختلف الرياضات، وقدرة إمارة دبي على استضافة وتنظيم أكبر البطولات العالمية وأقوى المنافسات الدولية، التي كانت آخرها التنظيم الناجح لنهائيات بطولة كأس العالم للكريكت لعام 2021. وسيشارك في بطولة الدوري الإماراتي ستة فرق، من بينها فريق نادي مانشستر يونايتد للكريكت الذي جرى تشكيله أخيراً، وستكون البطولة المقبلة أولى مشاركاته الخارجية، كما يشارك في هذه البطولة التي تقام تحت رعاية الاتحاد الإماراتي للكريكت خمسة فرق أخرى من الهند.

وتنظم منافسات النسخة الأولى للدوري الإماراتي للكريكت في مدينة دبي الرياضية، بينما ستشهد العاصمة أبوظبي وإمارة الشارقة جانباً من فعاليات البطولة.

حضر اللقاء مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي هلال سعيد المري، ورئيس مدينة دبي الرياضية خالد الزرعوني.

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