المصدر: الإمارات اليوم

مزاعم

سرّب رئيس لجنة حكام في اتحاد كرة قدم لدولة عربية، معلومات إلى المسؤولين في اتحاد بلاده، بأنه تلقّى عرضاً من اتحاد الكرة الإماراتي لتولي منصب المدير الفني للجنة الحكام، انطلاقاً من الموسم المقبل، براتب شهري يصل إلى 70 ألف دولار، ومنحه قصراً للإقامة فيه.

عقد

رفض لاعب أجنبي في أحد أندية المحترفين فسخ عقده مع ناديه، رغم رفع اسمه من قائمة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وأصرّ اللاعب على الاستمرار وحصوله على راتبه حتى نهاية عقده.

وعد

وعدت إدارة أحد أندية المحترفين بالنظر في طلب اللاعب الأجنبي الكبير لزيادة راتبه الشهري، بعد المستوى الفني المتطور الذي ظل يقدمه مع الفريق.

مدرب

كشف مدرب أجنبي كبير لمقربين له أن النتائج الإيجابية التي ظل يحققها الفريق جاءت بسبب سياسة الانضباط والحزم، التي يتعامل بها مع اللاعبين.

تجديد

وعدت إدارة أحد أندية الدرجة الأولى الخمسة التي تنافس على الصعود لدوري أدنوك لاعبي الفريق بتجديد عقودهم والاستمرار معهم في حال التأهل، وذلك لتعزيز الثقة بهم بشكل أفضل.

صعود

وعد إداري في أحد أندية الهواة جمهور فريقه بالصعود، ولكن في الموسم بعد المقبل، مؤكداً أن الفريق تطور كثيراً، لكنه ليس مرشحاً للصعود خلال الموسم الجاري.

إيجابية

أشاد الإسباني فيرير الفائز بالمركز الأول في بطولة شرطة دبي للتنس، بالروح الإيجابية العالية التي حضرت في المنافسات، وأبدى سعادته بالإقامة في دبي وتحقيق كأس البطولة.

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