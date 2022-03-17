10 لاعبين يمثلون منتخب الجودو في بطولة العرب بالأردن

المصدر: أبوظبي ■ وام

انتظم منتخب الجودو في معسكر تدريبي داخلي بأبوظبي مطلع هذا الأسبوع، والذي يستمر حتى 19 الجاري، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للجودو لأندية ومنتخبات الرجال والسيدات والشباب والأشبال، في العاصمة الأردنية عمان، من 23 إلى 26 الجاري. وتضم قائمة المنتخب الأول 10 لاعبين، هم أحمد النقبي، وأحمد جاسم، وخليفة الحوسني، وعلي الدرمكي، وسعيد النقبي، وحارب جمعة، بجانب الدوليين ميدا ماروف، الفائز مؤخراً بذهبية بطولة تونس الدولية المفتوحة، وآرام جورام، وماجو، ونور جزاري.

ويشرف على برنامج المعسكر الطاقم الفني المكون من إشيدوا كوكي، وفيكتور. وقد حضر التدريب المسائي أول من أمس محمد جاسم، أمين السر المساعد. وتأتي استعدادات جودو الإمارات حالياً في المعسكر للبطولة العربية أولاً، ثم بطولة أنطاليا الدولية بتركيا في أبريل المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية في سبتمبر، وبطولة العالم في طشقند في سبتمبر 2022، حيث تتواصل التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، بصالة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي، حتى موعد السفر للعاصمة الأردنية عمان.

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