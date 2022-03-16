"فيا رالي ستار" على مسرح سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 في حلبة ياس

المصدر: الإمارات اليوم

تتجه الأنظار في الموسم التدريبي الأول لبرنامج "فيا رالي ستار-FIA Rally Star " إلى حلبة مرسى ياس في أبوظبي، حيث سيتم تتويج الفائز النهائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتستضيف منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية من الجمعة إلى الأحد نهائي برنامج (فيا رالي ستار) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي صممه الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات حول العالم لاكتشاف الجيل القادم من المواهب. وذلك على مسرح خاص صُمم لهذا الغرض يقع في مركز سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1.

وسيحصل المرشحون من تسعة بلدان في المنطقة، الذين يحلمون بالمنافسة يوماً ما في بطولة العالم للراليات، على فرصة تغيّر حياتهم من خلال الخضوع لسلسلة من الاختبارات والتقييمات المحددة بالوقت. وسيتم استخدام النتائج لتحديد من سينضم إلى الفائز في نهائي برنامج (فيا رالي ستار) وهو روميت جورغينسون من دولة أستونيا في موسم تدريب برنامج (فيا رالي ستار) الافتتاحي في عام 2023. وقال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية " يسعدنا استضافة نهائي برنامج (فيا رالي ستار) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتمثل مهمتنا في تطوير رياضة السيارات على المستويين الوطني والدولي، وقد احتلت الراليات دائماً مكاناً مهماً في تراث رياضة السيارات في بلادنا".

وأضاف " تم الاحتفاء هنا في الأسبوع الماضي ببعض أفضل المتسابقين في العالم خلال رالي أبوظبي الصحراوي، المصنف كالجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات (فيا) والدراجات النارية (فيم) الجديدة، والآن يتحول التركيز إلى الراليات على المستوى الشعبي والجيل القادم من الأبطال".

وسيتنافس 24 مرشحاً في نهائي برنامج (فيا رالي ستار) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن تأهلوا عبر التحديات الرقمية أو تحديات سباق التعرج التي تقام فعلياً داخل بلدهم أو عبر الإنترنت، أو كبديل مرشح من قبل هيئة رياضية وطنية.

وتم تمثيل كل من قبرص ومصر والعراق وإسرائيل والأردن ولبنان وعمان وقطر والإمارات في النهائي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حلبة مرسى ياس. وتشمل الاختبارات دورات تدريبية محددة بالوقت في سيارات تي أن 5 مقدمة من هيئة "لايف ليف أورغانايسيشن" لسائق بطولة العالم للراليات ثيري نيوفيل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news