الإمارات في المركز الأول بجولة دبي في "رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو"

المصدر: الإمارات اليوم

وسط حضور جماهيري كبير، شهدت منافسات اليوم الأول من جولة دبي الدولية ضمن بطولة رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو، نزالات مثيرة بين نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الدول والأندية والأكاديميات.

وحضر منافسات اليوم الأول من البطولة كل من محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، والفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، والعميد عبد الحليم الهاشمي مدير مركز شرطة القصيص، وحميد الطاير العضو المنتدب للطاير للسيارات، والدكتور ماجد سلطان بن سليمان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، والعديد من المسؤولين.

وأسفرت منافسات اليوم الأول من البطولة عن فوز أكاديمية كوماندو جروب بالمركز الأول فيما حلت أكاديمية بالمز الرياضية في مركز الوصيف، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث. وعلى صعيد الدول احتلت دولة الإمارات المركز الأول متفوقة على البرازيل التي حلت وصيفة، وكولومبيا في المركز الثالث.



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