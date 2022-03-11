المصدر: الإمارات اليوم

قناة

قطعت إحدى القنوات المحلية شوطاً كبيراً بشأن الحصول على الحقوق الحصرية لواحد من أكبر الدوريات الأوروبية، إذ أوشكت الصفقة على الاكتمال، بعد منافسة مع أكثر من قناعة عربية طلبت الحصول على حقوق النقل.

تعاقد

ينوي أحد أندية المحترفين التعاقد مع مدرب شاب، سبق له أن دافع عن قميص النادي لاعباً، ليحل بديلاً لمدرب له اسم كبير في الدوري المحلي، في إطار سياسة جديدة ينوي النادي الاعتماد عليها مستقبلاً بالتعاقد مع مدربين شبان، بعد نجاح تجربة غريغوري مع الوحدة.

استقطاب

انتشرت ظاهرة غريبة في أحد أندية المحترفين، باستقطاب إداريين أبناءهم للعمل داخل النادي في وظائف مختلفة، حتى بات هذا النادي يضم أكثر من ستة آباء وأبناءهم، يعملون في المكان ذاته.

استغراب

استغرب إداري في نادٍ محترف تركيز محلل رياضي في إحدى القنوات التلفزيونية على فريقه، مشيراً إلى أنه يوجه الانتقادات دائماً لعمل الإدارة، وعندما كان المحلل نفسه يعمل إدارياً لم يكن يتقبل الانتقادات.

انتقاد

انتقد جمهور نادٍ في المحترفين، عبر تغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي، قيام لجنة الحكام بتعيين حكمين بعينهما لإدارة معظم المباريات التي لعبها الفريق في البطولة حتى الآن، رغم وجود عدد كبير من الحكام الآخرين.

خدمات

تتجه إدارة ألعاب جماعية في أحد الأندية الكبرى إلى إنهاء خدمات مدرب قبل نهاية الموسم الحالي، عقب فقدان فريق الرجال فرصة المنافسة على لقب الدوري العام، وتسجيله نتائج غير مرضية وهزائم في أدوار حساسة.

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