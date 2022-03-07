محمد بن مكتوم يتوّج فريق «الإمارات» بكأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: دبي ■ وام

شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، المباراة النهائية لكأس دبي الذهبية للبولو 2022، التي جمعت فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وتوّج فريق الإمارات بلقب البطولة وفريق الحبتور وصيفاً.

ووجه الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، التهنئة لسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لفوزها بالكأس التي تمثل قمة البولو في المنطقة، مشيراً إلى أن المباراة النهائية جاءت قوية ومثيرة وجسدت المستوى الذي بلغته اللعبة في الإمارات، وهنّأ محمد خلف الحبتور بتوليه رئاسة اتحاد الإمارات للبولو، متمنياً للاتحاد كل التوفيق، ولفت إلى أن الكأس الذهبية تتطوّر من عام لآخر بما يسهم في نشر اللعبة وتطورها.

وكانت المباراة الختامية بين الإمارات والحبتور قد انتهت في وقتها الأصلي بعد الأشواط الخمسة بالتعادل بثمانية أهداف لكل منهما، إلا أن فريق الإمارات نجح في إحراز الهدف الذهبي «التاسع» في منتصف الشوط الإضافي الأول لينتزع الكأس الذهبية من فريق الحبتور بعد مباراة مثيرة حافلة بالندية.

وعقب المباراة قام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بتتويج الفائزين وأصحاب الألقاب وأفضل خيل، أما مباراة كأس أوتو ميلينيوم التي سبقت المباراة الرئيسة فقد فاز خلالها فريق زيدان على فريق عليا بـ11 هدفاً مقابل تسعة أهداف.

وأعربت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم كابتن فريق الإمارات للبولو، عن سعادتها بالفوز بكأس دبي الذهبية للبولو 2022، مؤكدة أن البطولة نجحت بامتياز، وأن كل الفرق قدمت مستوى متميزاً، لذا كان من الصعب التكهن بنتيجة أي مباراة، ووجهت سموها التهنئة إلى محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو.

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