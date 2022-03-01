اكتمال تجهيزات مسرح المنافسة لرالي أبوظبي الصحراوي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

ينطلق رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الـ31 خلال الفترة من 5 إلى 10 الجاري، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وبدأ المتسابقون القادمون من جميع أنحاء العالم بعملية التسجيل في حلبة مرسى ياس مقر الرالي صباح الجمعة المقبل، قبل الانطلاقة الرسمية للرالي يوم السبت، والمغادرة التقليدية في اليوم التالي الأحد باتجاه منطقة الظفرة حيث تجري أحداث الرالي الرئيسة. وتبلغ مسافة مراحل رالي أبوظبي الصحراوي الخمس 264 كم و318 كم و270 كم و257 كم و217 كم على التوالي.

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