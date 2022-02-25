فيليبسن يصعد منصة طواف الإمارات.. ومرحلة «إكسبو دبي» اليوم

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

سجل البلجيكي جاسبر فيليبسن انتصاره الثاني خلال النسخة الرابعة من طواف الإمارات 2022، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية، والسباق الافتتاحي للجولة العالمية، بفوزه بالمرحلة الخامسة «مرحلة جزيرة المرجان» التي أقيمت أمس في رأس الخيمة، في وقت تتجه الأنظار اليوم، إلى مدينة دبي مع إقامة المرحلة السادسة، التي تحمل اسم «مرحلة إكسبو 2020 دبي»، بالتزامن مع إقامة المعرض العالمي في دانة الدنيا، وتبلغ مسافته 180 كلم، إذ تنطلق من داخل معرض إكسبو، مروراً بعدد من أبرز المعالم والأيقونات المعمارية ذات الشهرة العالمية التي تتميز بها دبي، في مقدمتها «دبي هاربر» و«عين دبي» و«متحف المستقبل»، كما يمر موكب الطواف بمدينة دبي الرياضية، وواحة السيليكون، وميدان، والعودة إلى قلب المدينة عبر شارع جميرا وجزيرة النخلة، ومن ثم العودة مجدداً إلى مقر «إكسبو 2020 دبي».

وفاز فيليبسن بالمرحلة الأولى من الطواف في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، قبل أن يعود ويعتلي منصة التتويج في المرحلة الخامسة، التي أقيمت لمسافة 182 كلم، وانطلقت من رأس الخيمة، متجهة إلى أم القيوين، ثم عبر الصحراء، لتصل إلى جزيرة المرجان.

وشهد انطلاقة المرحلة الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وحضر جانباً من منافسات السباق الذي استمر لنحو أربع ساعات ونصف الساعة.

وواصل دراج فريق البيسين فينيكس، البلجيكي الشاب، ظهوره المميز في طواف الإمارات، وأنهى السباق في زمن قدره 4:17:05 ساعات، متغلباً بالسرعة المطلقة على الهولندي أولاف كويج من فريق جامبو فيزما، بعد جولة شاقة، ليحرز المركز الثاني في السباق الأول في مسيرته الاحترافية، وبعد منافسة مع الإيرلندي سام بينيت، دراج بورا هانزجروهي، الذي كان في المركز الأول في الـ100 متر الأخيرة ولكنه لم يتمكن من مضاهاة سرعة فيليبسن في النهاية، واكتفى بالمركز الثالث في ختام المرحلة، في حين احتل الإيطالي ماتيو مالوتشيلي (جازبروم) المركز الرابع، وجاء خامساً الفرنسي رودي باربيير.

وبالنسبة للترتيب العام للطواف، احتفظ السلوفيني تادي بوجاتشر (فريق الإمارات) بالصدارة في ختام المرحلة الخامسة، والقميص الأحمر لمتصدر الطواف بالزمن، بعد أن وسّع تفوقه على الإيطالي فيليبو جانا (إينيوس) إلى أربع ثوانٍ، عبر الاستفادة من نقطة مرحلة السرعة المتوسطة التي أهدته ثانيتين إضافيتين مكافأة. واحتفظ جاسبر فيليبسن بالقميص الأخضر برعاية وكالة التجارة الإيطالية، للمرحلة الخامسة على التوالي، لمتصدر الطواف بالنقاط، واقترب من التتويج بالقميص بعد أن رفع رصيده إلى 71 نقطة، متقدماً بفارق 30 نقطة عن الروسي ديميتري ستراخوف (جازبروم) الذي احتفظ بدوره بالقميص الأسود، برعاية طيران أبوظبي، لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، ويأتي تادي بوجاتشر ثالثاً بـ34 نقطة.

• بوجاتشر من فريق الإمارات يحتفظ بصدارة الترتيب العام في ختام المرحلة الخامسة.

• 180 كيلومتراً مسافة المرحلة السادسة من طواف الإمارات (مرحلة إكسبو 2020 دبي).

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