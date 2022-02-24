الإيطالي الشاب سينير يقهر موراي في «تنس دبي»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أكد المصنف الـ10عالمياً الإيطالي، يانيك سينير، موهبته في عالم الكرة الصفراء، بعد أن نجح ابن الـ20 ربيعاً في إقصاء نجم التنس البريطاني المخضرم أندي موراي من بطولة «سوق دبي الحرة» للتنس، أمس، المقامة حالياً في نسختها الـ30 على ملاعب (سوق دبي الحرة) في منطقة القرهود، ويسدل الستار عليها بعد غد، بإجمالي جوائز يبلغ 2.9 مليون دولار.

واحتاج يانيك إلى ساعة و45 دقيقة لإقصاء بطل دبي في 2017 البريطاني موراي، بعد مجموعة أولى نجح فيها اللاعبان في الحفاظ على الإرسال حتى الشوط 11، حين تمكن الإيطالي من كسر إرسال منافسه، ثم حسم المجموعة (7-5) بزمن بلغ 56 دقيقة، قبل أن ينهار موراي في المجموعة الثانية تحت ضغط الضربات والإرسالات القوية لسينير، التي كانت وراء منح الإيطالي الأفضلية التي يبحث عنها في كسر الإرسال، وحسم المجموعة بسهولة (6-2) في 47 دقيقة.

وضرب سينير موعداً اليوم في ربع النهائي مع البولندي هوربرت هوركاكز المصنف 11 عالمياً، الذي نجح في حجز مقعده على حساب «الخاسر المحظوظ» السلوفيني إليكس مولكان المصنف 69 عالمياً، عقب الفوز السهل للبولندي بمجموعتين دون رد (6-3 و6-2) في مباراة دامت 72 دقيقة.

وتمنح بطاقات الخاسر المحظوظ إلى أفضل اللاعبين الذين تألقوا في الأدوار التأهيلية، ولم يتمكنوا من عبورها، والانضمام إلى القائمة الرسمية للاعبين في الدور الأول، إذ استفاد السلوفيني أليكس من هذه البطاقة في الحلول بديلاً عن المصنف 50 على العالم الهولندي بوتيك فان دي زاند، بعد انسحاب الأخير بداعي الإصابة.

في جانب آخر، نجا المصنف الثاني في البطولة والسابع عالمياً الروسي أندريه روبليف من مصيدة الكوري الجنوبي سونوو كوون المصنف 60 على العالم، بعد أن قلب تأخره في المجموعة الأولى إلى الفوز بمجموعتين لمجموعة واحدة (4-6 و6-0 و6-3). ويلتقي روبليف في الدور المقبل بالأميركي ماكينزي ماك دونالد المصنف 61 عالمياً، بعد تغلب الأخير على الصربي فليب كراينوفيتش المصنف 44 على العالم، بواقع مجموعتين دون رد (6-4 و7-6).

• الإيطالي سينير يواجه في ربع النهائي البولندي هوركاكز اليوم.

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