«فجر» و«العاصمة» تتألقان في تحديات رموز لقايا أبناء القبائل بالمرموم

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

تألقت كل من «فجر» و«العاصمة» في اليوم الثالث لمهرجان المرموم التراثي 2022 للهجن، الذي شهد إقامة تحديات رموز سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، الذي توج الفائزين بميدان المرموم، إذ أقيم 20 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، وخصصت الأشواط الستة الأولى منها للرموز، وشهدت المنافسات الصباحية والمسائية في سن اللقايا مشاركة 3814 مطية.

وأهدت «فجر» مالكها، سعيد محمد الشرقي العامري، كأس الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وجائزة مالية قيمتها 1.5 مليون درهم، وذلك بعد نجاحها في كسب الصراع القوي في الشوط المفتوح للقايا البكار، حيث نجحت في الوصول إلى خط النهاية، مسجلة توقيتاً قدره 7:21:3 دقائق، بينما واصل «الناوي»، المملوك لحمد علي البريص المري، مشواره مع التألق في عالم سباقات الهجن، واستطاع أن يحسم جولة اللقايا الجعدان في الشوط المفتوح في زمن قدره 7:23:0 دقائق، ليكسب البندقية وجائزة مالية قيمتها مليون درهم.

في المقابل، استحقت «العاصمة»، بشعار حمد هدي بطي دميثان الشامسي، الحصول على لقب اللقايا المحليات، حيث تمكّنت من الفوز بكأس الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وجائزة مالية قيمتها مليون درهم، بعد وصولها إلى خط النهاية في زمن بلغ 7:19:5 دقائق، وأكد «جمران» على جودته وتميزه، وذلك من خلال نجاحه في إهداء مالكه، راشد محمد سالم أبوشهاب المري، بندقية اللقايا المحليات و800 ألف درهم، بعد أن قطع رحلة رابع أشواط الرموز بمهرجان ختامي المرموم في توقيت قدره 7:26:1 دقائق.

من جهتها، حسمت «راهية» معركة قوية على أول رموز الإنتاج بمهرجان ختامي المرموم 2022، وتمكنت من التفوق على 55 مطية منافسة لها، ومنحت سلطان سعيد ثامر المنصوري كأس الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وجائزة مالية قيمتها 1.5 مليون درهم، بعد تسجيلها زمناً قدره 7:21:5 دقائق، كما كسب «مقدام»، المملوك لمحمد مصبح حمود الكتبي، التحدي على بندقية اللقايا للإنتاج وجائزة تبلغ مليون درهم، بعد منافسة شرسة مع الشعارات المختلفة، حيث نجح في الوصول إلى خط النهاية في زمن قدره 7:16:9 دقائق، ليهدي مالكه الرمز الغالي.

وتوج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم الفائزين بالرموز الستة في سن اللقايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان ختامي المرموم 2022.

أما بالنسبة للمنافسات الصباحية، فقد حصدت «الحذرة»، المملوكة لصباح قنازل سعيد العفاري، لقب الشوط الرئيسي للبكار المحليات في أول تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، بعدما وصلت إلى خط النهاية في زمن قدره 7:26:5 دقائق، وأهدت «مزون» مالكها مبارك خليفة بن زاهره الخييلي صدارة اللقايا البكار المهجنات في الشوط الثاني في زمن بلغ 7:24:9 دقائق، وكان الشوط الثالث المخصص للقايا الجعدان المحليات من نصيب شعار محمد عبدالله سعيد فارس الدرعي، الذي قدم «هداد» بتوقيت قدره 7:23:9 دقائق، وحسم «خلدون» جولة اللقايا الجعدان المهجنات في الشوط الرابع، وأهدى مالكه حمد نهيان سالم العامري الناموس في زمن بلغ 7:22:6 دقائق.

• المنافسات الصباحية والمسائية في سن اللقايا شهدت مشاركة 3814 مطية.

• «راهية» حسمت معركة قوية على أول رموز الإنتاج بمهرجان ختامي المرموم 2022.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news