كأس دبي الذهبية للبولو 2022 تنطلق الثلاثاء بمشاركة 8 فرق

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تنطلق النسخة الـ13 من بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2022 في الثانية من بعد ظهر الثلاثاء المقبل، وتستمر إلى الخامس من مارس، بمشاركة ثمانية فرق، هي: الإمارات، غنتوت، أبوظبي، الحبتور، زيدان، ايه ام، بنجاش، وذئاب دبي كافو.

وتتضمن البطولة 20 مباراة، حيث يشهد اليوم الافتتاحي مباراتين، تجمعان فريقي الحبتور مع غنتوت وبنجاش مع زيدان.

وعقدت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية مؤتمراً صحافياً، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ورئيس اتحاد الإمارات للبولو محمد خلف الحبتور، والمدير الإداري لمجموعة اوتو ميلنيوم غاريث بيرنيتجونز، ومدير البطولة المدير الفني لاتحاد الإمارات للبولو سنتياغو توريغيتار، إلى جانب إعلاميين وممثلي الفرق المشاركة.

ووجّه محمد الحبتور، بصفته رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لرعايته الكريمة للحدث الأبرز في المنطقة.

وأشار حارب إلى أن دبي تستضيف نحو 400 حدث رياضي، بينها رياضات تشكل علامات فارقة، بينها البولو، ونحن في مجلس دبي ندعم هذه الرياضة التي تضم أبرز نجوم العالم، فنياً وتنظيمياً، فقد لمسنا عن قرب روعة ودقة التنظيم الذي أثلج صدورنا أمام ضيوف الإمارات، خصوصاً أن الحدث يتزامن مع إقامة فعاليات «إكسبو 2020»، وحظي بزيارة أكثر من 9000 رياضي، يمثلون أبرز منتخبات وأندية وفرق رياضية في العالم، بينهم نجوم مانشيستر سيتي وتشيلسي ومانشيستر يونايتد وارسنال وليفربول ومنتخبات إيطاليا وبولندا، إلى جانب نجوم الغولف، وغيرهم.

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