«أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق السبت

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو، السبت المقبل، في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وتشهد البطولة مشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من مختلف أندية وأكاديميات الدولة والمنطقة من كل الجنسيات في فئات الناشئين والشباب والرجال والأساتذة. وتبدأ الفعاليات يوم السبت بمنافسات الناشئين والشباب والأساتذة، على أن تستكمل فعاليات البطولة يوم الأحد بمنافسات فئة الرجال والمحترفين. وأكد نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو محمد الظاهري، أن الإقبال الكبير على التسجيل في منافسات البطولة من جميع الأعمار والجنسيات، يعكس الثقة الدولية، خصوصاً أن البطولة توفر قاعدة متينة وراسخة، تؤهل المشاركين فيها للمنافسة بقوة في ساحات الجوجيتسو العالمية.

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