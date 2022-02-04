حاملة لقب "بطولة فرنسا" تعود للمنافسة في "تنس دبي"

المصدر: الإمارات اليوم

كشفت بطولة سوق دبي الحرة للتنس عن عودة اللاعبة باربورا كرجتشيكوفا للمنافسة على لقب البطولة، التي ألهمتها مشاركتها بها العام الماضي لتحقيق أول لقب غراند سلام لها في بطولة فرنسا المفتوحة، والارتقاء بتصنيفها لتصبح ضمن أفضل عشرة لاعبات تنس في العالم. وأنهت اللاعبة المميزة موسم عام 2020 مع تصنيفها في المرتبة 65 على مستوى العالم، قبل أن تصل في العام التالي إلى نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس لتواجه غاربيني موغوروزا في مباراة استثنائية لم يحالفها الحظ فيها.

ودفعها أدائها الاستثنائي في البطولة لتحقيق مزيد من النجاحات خلال الموسم، حيث حصلت على لقبها الأول في جولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات في ستراسبورغ؛ وفازت في بطولة رولان جاروس بعد التغلب على إيلينا سفيتولينا، الفائزة السابقة بلقب بطولة دبي مرتين، في الجولة الثالثة، وتحقيق نقطة الفوز في المباراة التي جمعتها مع ماريا ساكاري في الدور نصف النهائي، والفوز على أناستازيا بافليوتشنكوفا بثلاث مجموعات.

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