المصدر: الإمارات اليوم

اعتذار

اتجه لاعب دولي إلى الاعتذار عن عدم الانضمام إلى قائمة المنتخب في لعبة جماعية، تستعد للمشاركة في بطولة إقليمية، خشية تجدد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب طيلة الأشهر الماضية.

يقين

واظب مدرب سابق لأحد أندية الدرجة الأولى على حضور مباريات الجولات الماضية لمنافسات الهواة، وهو يدون ملاحظات فنية ليقينه أنه سيتسلم تدريب أحدها خلال الموسم المقبل.

أتعاب

اعتذر لاعب عن عدم تسديد الحقوق المالية لوكيل أعماله بعد إتمام تعاقده مع نادٍ محترف، لالتزامه ببناء بيت الزوجية، ووعده بالإيفاء بوعده بعد الزواج.

صفقة

استغرب جمهور أحد أندية دوري المحترفين عدم قيام النادي بعقد أي صفقة جديدة خلال الانتقالات الشتوية، رغم أن مدرب الفريق كان قد وعد بدعم الفريق بعناصر قوية.

متحدث

رفضت إدارة شركة كرة القدم بأحد أندية المحترفين مقترحاً من مسؤول بارز في النادي، بتعيين متحدث رسمي باسم النادي، رغم أن هذا المنصب ظل شاغراً.

رفض

تعجب لاعب دولي سابق رفض إدارة ناديه انتقاله على سبيل الإعارة إلى فريق منافس، رغم عدم مشاركته أساسياً خلال الموسم الجاري، مؤكداً أنه يرغب في المشاركة بالمباريات حتى في حال انتقل إلى فريق آخر.

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