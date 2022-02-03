انطلاق منافسات بطولة رأس الخيمة للغولف اليوم

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

تنطلق اليوم منافسات بطولة رأس الخيمة للغولف، إحدى بطولات جولة «دي بي وورلد»، بمشاركة نخبة من نجوم العالم.

وتستمر منافسات البطولة حتى 6 الجاري. ومن أبرز المشاركين النمساوي بيرند فيسبيرغر الذي يسعى لتحقيق أول لقب له في الشرق الأوسط. وفي العام الجديد ظهر اللاعب في بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» وحقق المركز 12 مكرر، ثم المركز 24 في بطولة «دبي ديزرت كلاسيك» التي اختتمت أخيراً.

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