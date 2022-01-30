منتدى تطوير الدوري الإماراتي يوصي بعودة الحارس الأجنبي الموسم المقبل

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أوصى منتدى تطوير الدوري الإماراتي المنعقد حاليا في دبي، بعودة الحارس الأجنبي للمشاركة في المسابقات المحلية من الموسم المقبل، كما أوصى بتقليص قوائم الأندية إلى 25 لاعبًا، بدلًا من 36، وزيادة عدد الأجانب إلى خمسة اجانب وثلاثة مقيمين.

ويشدد المقترح على عدم زيادة عدد الأجانب عن ستة لاعبين داخل أرضية الملعب، دون التقيد اذا كانوا من الاجانب أو المقيمين.

وقال رئيس مجلس رابطة المحترفين عبدالله ناصر الجنيبي في تصريح صحافي إن تطوير عدد اللاعبين الاجانب في الدوري سيتوافق مع التغيرات المنتظرة لدوري أبطال آسيا، والذي يسمح بقيد خمسة اجانب بالاضافة الى لاعب أسيوي.

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