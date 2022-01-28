ديوكوفيتش و8 من أفضل 20 لاعباً في العالم يشاركون في «تنس دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يتقدم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً في بطولات التنس للمحترفين، نخبة من نجوم العالم المشاركين في منافسات النسخة الـ30 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس. وأكدت اللجنة المنظمة في بيان صحافي مشاركة ديوكوفيتش، حامل لقب بطولة دبي في خمس مرات، بجانب مجموعة من اللاعبين الشباب والمخضرمين، وهم ثمانية من أفضل 20 لاعباً في العالم، بمن فيهم أصلان كاراتسيف، حامل لقب بطولة دبي 2021، وأندري روبلف، الذي بلغ نصف نهائي البطولة سابقاً، ودينيس شابوفالوف، والبطل السابق روبرتو باوتيستا أجوت.

وينضم إلى القائمة أيضاً كُلٌّ من الكندي المصنف التاسع عالمياً فيليكس أوجيه ألياسيم، وجانيك سينجر، واللاعب المميز غاييل مونفيس.

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