نهيان بن مبارك يشهد فعاليات «أكتيف باركس»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

شهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ونورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، فعاليات مبادرة «أكتيف باركس»، التي نظمتها الدائرة أول من أمس، في حديقة الشيخة فاطمة بأبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبلديات مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة.

وتأتي الفعالية، تزامناً مع الإعلان عن توسعة المبادرة لتشمل الفئات العمرية من عمر ثماني سنوات وما فوق، في سبيل تعزيز مفهوم النشاط البدني في المجتمع واعتماده كأسلوب حياة عبر الاستفادة من المرافق المتنوعة التي توفرها الإمارة، كالحدائق العامة والمساحات الخضراء في أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة.

وثمّن الدكتور مغير الخييلي زيارة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ونورة الكعبي واطّلاعهما على إحدى الجلسات التدريبية لمبادرة «أكتيف باركس»، منوهاً بأهمية هذه الزيارة في دعم المبادرة وتعزيز أهمية البرنامج في ترسيخ دعائم المجتمع الصحي وتجاوز التحديات التي تمنع من ممارسة الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف البرنامج لمنح جميع الأفراد باختلاف أعمارهم وقدراتهم البدنية فرصة لممارسة الرياضة.

وأعلن منظمو المبادرة، عن توسيع برنامجها ليتيح الحضور للأطفال من عمر ثمانية أعوام وما فوق، فضلاً عن إضافة أربع جلسات خلال يومي السبت والأحد لتلبية الطلب الكبير على البرنامج. وتتوزّع الحصص الإضافية على حديقة مدينة محمد بن زايد التي تستضيف جلسةً لتمارين البوت كامب، وتمارين الكروس فيت، بينما تستضيف حديقة الشيخة فاطمة جلسة تمارين كروس فيت يوم الأحد، تتبعها جلسة بوت كامب.

• إضافة أربع جلسات يومي السبت والأحد المقبلين لتلبية الطلب الكبير على البرنامج.

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