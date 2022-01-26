نجم الغولف موريكاوا في ضيافة «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

زار نجم الغولف الأميركي كولين موريكاوا، المصنف ثانياً عالمياً وحامل لقب البطولة المفتوحة لعام 2021، «إكسبو 2020 دبي»، قبيل مشاركته المرتقبة في بطولة «دبي ديزرت كلاسيك».

ويعود اللاعب الأميركي إلى دبي مجدداً، بعد الفوز الساحق الذي حققه في بطولة جولة دي بي وورلد في نوفمبر الماضي، ليواجه هذا الأسبوع اثنين من نظرائه المصنفين بين أفضل 10 لاعبين في العالم في المنافسة التي تندرج ضمن سلسلة بطولات رولكس على أرض نادي الإمارات للغولف. وزار موريكاوا العديد من الأجنحة المشاركة في «إكسبو 2020 دبي» قبل أن يخطف أنظار الزوار خلال أداء بعض الضربات أمام قبة الوصل الشهيرة.

واصطحب ابن الـ24 عاماً في زيارته كأس إبريق كلاريت الشهير الذي رفعه عند الفوز بالبطولة المفتوحة في نادي رويال سانت جورج للغولف في إنجلترا العام الماضي.

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