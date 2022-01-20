أبوظبي تشهد اليوم انطلاق النسخة الـ 11 لكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق اليوم فعاليات النسخة الـ11 لبطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز (فئة الخمس نجوم)، وكأس الأمم. ويقام الحدث برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم اتحاد الفروسية والسباق، على ميدان نادي أبوظبي للفروسية، الذي يستضيف البطولة للمرة الثالثة على التوالي، بإشراف الاتحاد الدولي، وبرعاية لونجين ومجلس أبوظبي الرياضي، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وإسطبلات الشراع، وشركة كفالور، للموسم الـ10 على التوالي.

تجري فعاليات البطولة على مدى خمسة أيام تبدأ من اليوم بالإجراءات البيطرية للخيول المشاركة، وإعداد قوائم المشاركين في المنافسات التي ستقام خلال فترتين صباحية ومسائية، تستمر حتى الأحد المقبل. وتشتمل البطولة على ست منافسات من فئة الخمس نجوم، ويبلغ إجمالي جوائزها 641.400 يورو، منها 150 ألف يورو جائزة كأس البطولة من جولتين، وجائزة كأس الأمم للفرق (خمس نجوم) التي يبلغ مجموعها 250 ألف يورو، ويتزامن مع الحدث الرئيس بطولة دولية من فئة النجمتين، وتشتمل على ست منافسات ومجموع جوائزها 278 ألفاً و800 درهم، ومنافستان دوليتان للفرسان من فئة الناشئين وجوائزهما 45 ألف درهم، ومثلهما منافستان دوليتان للفرسان من فئة الأشبال بجوائز مجموعها 35 ألف درهم.

وقال رئيس اتحاد الفروسية اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، إن البطولة غالية على قلوب الجميع، وتتزامن مع احتفالات الدولة بالذكرى الـ50 لقيام الاتحاد (اليوبيل الذهبي). وتابع في تصريح صحافي: «يفخر اتحاد الفروسية والسباق بتنظيمها في كل عام، وأن يقدم البطولة في أبهى صورة من خلال الترتيبات التنظيمية الدقيقة التي يقوم بها، وتوفير الدعم اللوجستي للمشاركين ليظهروا أفضل المستويات الفنية».

• 6 مستويات تشتمل عليها البطولة من فئة الـ5 نجوم، ويبلغ إجمالي جوائزها 641.400 يورو.

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