العوضي والكندي يحرزان لقب بطولة الفجيرة لـ «البادل تنس»

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

فاز الثنائي ناصر شريف العوضي، وحمد الكندي، بلقب أول بطولة «بادل تنس»، ينظمها نادي الفجيرة الدولي للتنس الأرضي، وذلك بعد فوزهما في المباراة النهائية على إبراهيم العبدولي، وحمدان سعيد بن سعيد. وشهدت بطولة الفجيرة مشاركة 32 لاعباً من 16 فريقاً.

وقال مشرف بطولات التنس في النادي، طارق عبدالله، في تصريح صحافي: «البطولة شهدت ارتفاعاً في المستوى الفني للمباريات، وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ما أسهم بمواصلة النجاحات في تنظيم بطولات التنس».

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