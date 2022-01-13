أبوظبي تستضيف القمة العالمية للقيادات الرياضية مارس المقبل

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تستضيف أبوظبي أعمال القمة العالمية للقيادات الرياضية «ليدرز»، في نسختها الجديدة، التي من المقرر أن تستمر يومين، من 16 إلى 17 مارس المقبل، بمركز المؤتمرات بحلبة مرسى ياس، وذلك ضمن أجندة مجلس أبوظبي الرياضي، ومبادراته المتواصلة لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرياضة العالمية.

وقال بيان صحافي: «يتضمن برنامج القمة في اليوم الأول فعاليات المؤتمر الرئيس، أما اليوم الثاني فيتضمن تنظيم ورش عمل وحلقات بحث ونقاش، بحضور عدد كبير من قادة أعمال الرياضة العالميين من المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية الرائدة إلى جانب المؤسسات الرياضية الوطنية».

وتناقش القمة المرتقبة، التي يشارك فيها أكثر من 400 من قادة الرياضة العالميين، أبرز مستجدات صناعة الرياضة العالمية، بما فيها التقنيات الأكثر تطوراً والتغطية الإعلامية للفعاليات والبطولات الرياضية، بجانب شؤون التسويق والرعاية، والفرق الرياضية، ومختلف الموضوعات المتعلقة بقطاع الرياضة العالمية، كما تُناقش القمة أربعة محاور رئيسة، وهي: القيادة، التكنولوجيا، الإبداع والخبرة.

وقال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، في تصريح صحافي: «تسرنا عودة قمة قادة الأعمال الرياضية في أبوظبي لعام 2022، بعد أن أقيمت العام الماضي بصورة افتراضية، ونرحب بجميع المشاركين في النسخة الجديدة التي ستقدم مجموعة مهمة من فرص التطوير وآفاق التقدم بصناعة الرياضة، بحضور ومشاركة نخبة القيادات في مجال الأعمال الرياضية، بما يعزز خططنا لتقديم حدث عالمي المستوى في حلبة مرسى ياس الرائعة».

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