القمة العالمية للقيادات الرياضية في ضيافة أبوظبي مارس المقبل

المصدر: الإمارات اليوم

تستضيف أبوظبي أعمال القمة العالمية للقيادات الرياضية "ليدرز"، في نسختها الجديدة، والتي من المقرر أن تستمر ليومين من 16 إلى 17 مارس المقبل، بمركز المؤتمرات بحلبة مرسى ياس، وذلك ضمن أجندة مجلس أبوظبي الرياضي ومبادراته المتواصلة لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرياضة العالمية. ويتضمن برنامج القمة في اليوم الأول فعاليات المؤتمر الرئيسي، أما اليوم الثاني فيتضمن تنظيم ورش عمل وحلقات بحث ونقاش بحضور عدد كبير من قادة أعمال الرياضة العالميين من المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية الرائدة إلى جانب المؤسسات الرياضية الوطنية.

وتناقش القمة المرتقبة التي يشارك فيها أكثر من 400 من قادة الرياضة العالميين، أبرز مستجدات صناعة الرياضة العالمية بما فيها التقنيات الأكثر تطورًا والتغطية الإعلامية للفعاليات والبطولات الرياضية، بجانب شؤون التسويق والرعاية، والفرق الرياضية، ومختلف المواضيع المتعلقة بقطاع الرياضة العالمية، كما تُناقش القمة أربعة محاور رئيسية وهي: القيادة، التكنولوجيا، الإبداع والخبرة.

وتهدف استضافة القمة إلى مناقشة كل ما هو جديد ومبتكر في قطاع الرياضة، ومعرفة التحديات والفرص، ولقاء القادة الرياضيين ببعضهم البعض في مكان واحد، للاستفادة من الخبرات، وتحويل الأفكار والآراء إلى واقع ملموس، إلى جانب تبادل المتحدثين في المنطقة وجهات النظر والرؤى الثاقبة بشأن كيفية تطور الرياضة وأين تكمن الفرص الطويلة الأجل.

وقال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني في تصريح صحافي: في ظل احتضانها لمجموعة كبيرة من الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى طوال الفترات السابقة وصولا للمرحلة الحالية، تحظى أبوظبي بمكانة مرموقة في خارطة الرياضة العالمية، بشهادة الاتحادات الدولية والشركاء العالميين، نتيجة لمجموعة عديدة من العوامل المؤثرة التي صنعت الفارق وأحدثت التحول في مسيرة خطط التنظيم والريادة في استضافة الفعاليات التي شهدت حرص أبوظبي على إضفاء المزيد من النجاحات لتلك الفعاليات لتنظيمها بأعلى المعايير وفي أروع المنشآت".

وأضاف: "تسرنا عودة قمة قادة الأعمال الرياضية في أبوظبي لعام 2022 بعد أن أقيمت العام الماضي بصورة افتراضية، ونرحب بجميع المشاركين في النسخة الجديدة التي ستقدم مجموعة مهمة من فرص التطوير وآفاق التقدم بصناعة الرياضة بحضور ومشاركة نخبة القيادات في مجال الأعمال الرياضية، بما يعزز خططنا لتقديم حدث عالمي المستوى في حلبة مرسى ياس الرائعة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news