اللجنة العليا تعتمد الخطط «الفرعية» لمونديال الأندية «الإمارات 2021»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، جميع خطط اللجان الفرعية، بعد اجتماع مع مسؤولي تلك اللجان، حيث ناقشت اللجنة العليا كل التفاصيل والتقارير المرفوعة من قبل رؤساء اللجان وخطط تنفيذها على أرض الواقع، بما يضمن نجاحها وخروج البطولة بما يليق بمكانة أبوظبي عاصمة للرياضة العالمية، وبما يناسب السمعة التي تتمتع بها الإمارات في تنظيم واستضافة الأحداث العالمية الكبرى.

وجاء الاجتماع الذي عقد بمقر اتحاد الكرة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد رئيس اللجنة العليا، وعارف حمد العواني، نائب رئيس اللجنة العضو المنتدب، ومحمد بن هزام الظاهري، المتحدث الرسمي للجنة المنظمة العليا، وسهيل العريفي وأحمد القبيسي، عضوي اللجنة، والعميد راشد سهيل، رئيس اللجنة الأمنية، ويعقوب السعدي، رئيس اللجنة الإعلامية، والدكتور مصطفى السيد الهاشمي، رئيس اللجنة الطبية، وخلف سالم، مدير المشاريع بمجلس أبوظبي الرياضي.

وباركت اللجنة جميع الخطط بعد مناقشة كل تفاصيل التقارير المرفوعة من رؤساء اللجان، كما اطلعت على تقارير القطاعات والأعمال التطويرية، التي تضمنت العمليات والمراسم والبروتوكول والتسويق والأمور التجارية، وتحديداً مناطق الترفيه في الملاعب والمراكز التجارية، إضافة لآخر مستجدات التذاكر، فضلاً عن خطة الترويج والتسويق للبطولة.

ووقفت اللجنة على آخر المستجدات فيما يتعلق بالمسابقات والصيانة والأعمال التطويرية، وباركت ما تم إنجازه في ملعبي محمد بن زايد وآل نهيان، اللذين يستضيفان مباريات البطولة، حيث تم الانتهاء من 90% من تجهيزات الملعبين، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء التام من الملعبين في 15 يناير الجاري.

واعتمدت اللجنة ملاعب التدريب للفرق المشاركة، كما اطلعت على خطط الفعاليات المصاحبة. وأقرت ورشة عمل للحكام بالفترة من 16 إلى 21 يناير الجاري، إضافة إلى ورش عمل للفرق المشاركة بالتعاون مع «الفيفا».

من جانبه، قال محمد بن هزام الظاهري، في تصريح صحافي، إن هدف الجميع، سواء اللجنة العليا أو اللجان الفرعية، الخروج بنسخة استثنائية من بطولات كأس العالم للأندية.

وأضاف: نثق تمام الثقة بقدرة كل اللجان على استضافة بطولة تليق بسمعة الإمارات في استضافة الأحداث الكبرى، وكذلك ما يعرفه العالم عن إمكانات ومقومات أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية في تنظيم الأحداث، ووفق أعلى معايير الصحة والسلامة، حفاظاً على سلامة اللاعبين والجماهير، وكل ضيوف البطولة. وتابع أيضاً «جاهزون وعلى ثقة بتنظيم بطولة رائعة، ستظل خالدة في أذهان الجميع».

• إنجاز 90% من تجهيزات ملعبي محمد بن زايد وآل نهيان، واعتماد ملاعب التدريب للفرق المشاركة.

محمد بن هزام:

• «جاهزون لبطولة استثنائية ستظل خالدة في أذهان الجميع».



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