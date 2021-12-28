الفجراوي «اليليلي» يتوج بدولية مونتينغرو للشطرنج الكلاسيكي

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

أحرز لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة محمد سعيد اليليلي المركز الأول في بطولة مونتينغرو الدولية للشطرنج الكلاسيكي التي اختتمت أول من أمس في دولة الجبل الأسود بعد أن جمع 6.5 نقطة، وحل ثانياً اللاعب كوران توميك من مونتينيغرو برصيد 5 نقاط، متفوقاً بكسر التعادل على لاعب النادي خليفة خالد الحفيتي الثالث.

وارتفع تصنيف اللاعب اليليلي 81 نقطة دولياً وزميله خليفة خالد الحفيتي 77 نقطة. وبارك مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور عبدالله آل بركت الإنجاز، مؤكداً أنه يعكس الدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، ويؤكد صحة ودقة نهج النادي مع اللاعبين الموهوبين.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة محمد عبدالله الزعابي إن الفوز بالبطولة ونيل مركزين متقدمين وسط مشاركة لاعبين دوليين يترجم تطلعات مجلس الإدارة ليكون لاعبوه ضمن نخبة أبطال العالم كل في فئته العمرية.

وبدوره وصف عضو مجلس إدارة النادي ورئيس الوفد المشارك جاسم هيكل البلوشي المشاركة بالمهمة والمنافسات أنها كانت قوية بمشاركة لاعبين أقوياء معبراً عن سعادته برفع علم دولة الإمارات خلال إقامة البطولة في الجبل الأسود كمحفل رياضي دولي مميز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news