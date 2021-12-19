الاتحاد الدولي للسباحة يكرّم نهيان بن زايد في «كونغرس فينا»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كرّم الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قبيل انطلاق أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الدولي، التي انعقدت أمس، بفندق هيلتون بجزيرة ياس بأبوظبي على هامش بطولة العالم للمسافات القصيرة (25 متراً) أبوظبي 2021، كما تم تكريم الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، ومدير بطولة السباحة عبدالله الوهيبي.

واستهلت «العمومية» بكلمة لرئيس الاتحاد الدولي الدكتور أحمد المسلم، الذي أشاد بالتنظيم المبهر للبطولة الذي تقدمه أبوظبي إلى العالم في أفضل صورة، خصوصاً أن المنافسات لم تقتصر على بطولة العالم فقط بل شملت عدداً من السباقات المختلفة لتكون مهرجاناً للألعاب المائية.

من جانبه، شدد الدكتور أحمد الفلاسي، على مكانة الإمارات والعاصمة أبوظبي الرائدة في استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، وتعزيز مكانتها العالمية، وثمن الجهود الكبيرة التي بذلت في استضافة وتنظيم «المونديال» الذي يواصل تعزيز النجاحات التي عرفت بها الإمارات والعاصمة أبوظبي، لتشكل امتداداً للنجاحات السابقة في تنظيم العديد من البطولات العالمية.

وبعد مراسم التوقيع انطلقت أعمال الجمعية العمومية غير العادية لـ«دولي السباحة» بحضور 200 من رؤساء الاتحادات الوطنية.

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