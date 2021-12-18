تحدي «الدريفت» ثالث منافسات مهرجان ليوا بـ «تل مرعب»

المصدر: أبوظبي ■ وام

تدخل المنافسة في مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب»، يومها الثالث اليوم عبر منافسات استعراض «الدريفت» للسيارات على حلبة الاستعراض، وهي الحلبة نفسها التي احتضنت على مدار يومي أول من أمس وأمس منافسات الاستعراض الحر للسيارات.

وتنطلق المنافسة اليوم في الثالثة عصراً مع التجارب الحرة للمشاركين ومحترفي هذه الرياضة، ثم الانتقال إلى البداية الرسمية للمنافسة في تمام الخامسة، وبدء الاستعراض الخاص بالدريفت. جدير بالذكر أن أصل هذه الرياضة قد بدأ كأسلوب قيادي لإسعاد وإلهاب الحماس للجماهير، وتطور مع الوقت لكي يصبح رياضة كاملة تجذب محبي وعشاق السيارات.

وأكد عبدالله القبيسي رئيس نادي ليوا الرياضي أن النجاح الكبير الذي حققته منافسات الدريفت في المواسم الماضية من البطولة، شجع القائمين على تل مرعب على اعتماد التجربة وبشكل دائم خلال منافسات المهرجان الرياضي. وقال في تصريح صحافي: «وجود أكثر من ثلاث أو أربع رياضات استعراضية للسيارات، فإن مهرجان ليوا يتجه نحو التكامل التام في هذه الناحية خاصة مع حضور الاستعراض الحر للسيارات، والدريفت، والاستعراض الرملي، وأيضاً صعود التل، لنجد أنهم معاً يحققون التكامل والحضور الأنيق لاستعراض السيارات في منافسات التل».

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