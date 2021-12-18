أُنس جابر تدخل تاريخ التنس في أبوظبي كأول عربية تحصد لقب بطولة «مبادلة»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

سجّلت نجمة التنس التونسية أُنس جابر صفحة جديدة في تاريخ بطولة مبادلة العالمية للتنس بأبوظبي، بكونها أول لاعبة عربية تشارك في البطولة وتحصد لقبها منذ انطلاقة البطولة في عام 2009، حيث تمكّنت اللاعبة الأفضل في إفريقيا من الفوز على خصمتها بليندا بنشيتش حاملة ذهبية أولمبياد طوكيو بعد مباراة تنافسية مميّزة في ختام اليوم الأول للبطولة.

ورغم قبولها خوض المنافسة في وقتٍ متأخر بعد انسحاب إيما رادوكانو، تمكّنت جابر من تقديم أداءٍ مذهل بجميع المقاييس، ألهبت به حماسة جمهور البطولة الذي تعالت أصوات تشجيعه لتواكب حماسة المباراة، خصوصاً مع تقارب النتيجة بين البطلتين في الجولتين الأولى والثانية، حيث انتهت الأولى لصالح بنشيتش بنتيجة 4-6، فيما تمكّنت جابر من تحقيق التعادل في الثانية بنتيجة 6-3، وفازت في الجولة الثالثة بنتيجة 10-8.

وبعد فوزها قالت جابر في تصريح صحافي: «حققت حلماً مهماً في مسيرتي في اللعب والفوز على أرض دولةٍ عربية. وأركّز حالياً على مواصلة تحقيق الأرقام القياسية وتحقيق نجاحات جديدة، لأثبت للعالم بأني أستحق مكانتي بين الـ10 الأوائل».

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