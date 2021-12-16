الفجيرة تستضيف بطولة جمال الخيل العربية

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

تنطلق ظهر اليوم فعاليات النسخة السادسة من بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربية، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وتستمر حتى السبت المقبل في الساحة المجاورة لقلعة الفجيرة التاريخية.

وتتضمن البطولة إقامة 16 شوطاً موزعة على ثلاثة أيام بمشاركة كبيرة لأفضل الاسطبلات في الدولة من ملاك الخيول العربية الأصيلة، وبواقع 270 خيلاً من أنقى سلالات الخيول العربية. ويأتي تنظيم البطولة ضمن سلسلة البطولات التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، وتُعد رابع بطولة في الموسم الحالي.

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