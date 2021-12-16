بطولة دبي الدولية السادسة للمظلات تختتم اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يسدل الستار ظهر اليوم على بطولة دبي الدولية السادسة للمظلات التي انطلقت في التاسع من شهر ديسمبر الجاري، برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة 350 متسابقاً يمثلون 29 دولة بموقع سكاي دايف دبي بمنطقة الجميرا، وسيقام عقب الختام حفل عشاء على شرف الوفود المشاركة واللجان العاملة سيتم خلاله تتويج الفرق والقافزين والقافزات الفائزين في مسابقات البطولة المختلفة.

وقال بيان صحافي: «حظيت البطولة باهتمام محلي واقليمي وعالمي كبير، سيما وأنها البطولة الاولى التي تنظم عقب توقف دام أكثر من عامين بسبب الجائحة، وقد شهدت مستويات جيدة ومتباينة قياساً بفترة إعداد الفرق المشاركة».

وكان موقع سكاي دايف بمنطقة مرغم قد شهد أمس منافسة قوية ومثيرة في مسابقة النفق الهوائي التي استحدثت لتقام بالنسخة السادسة من البطولة لأول مرة، وتستكمل المنافسات اليوم وتتضمن مسابقات الفردي والثنائي والرباعي والثماني وفردي فري ستايل.

ويعد النفق الهوائي بسكاي دبي مرغم أكبر نفق هوائي في العالم وارتفاعه يصل الى 68 قدماً وعرضه 16.50 قدماً. من جانبه أكد رئيس لجنة التنسيق والمتابعة عبدالله مراد، أن «اللجنة المنظمة حرصت على استقدام أفضل حكام اللعبة في العالم».

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