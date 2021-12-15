«التتابع المختلط» يدشن مونديال السباحة ومهرجان الألعاب المائية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل برنامج بطولة العالم للسباحة (25 متراً) ومهرجان أبوظبي للألعاب المائية، إلى جانب الفعاليات المصاحبة التي تشمل ماركت ستريت وقرية البطولة التي تقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للسباحة (فينا)، من 15 إلى 21 الجاري في «الاتحاد أرينا وياس باي».

ويشارك في البطولة 1182 رياضياً في جميع البطولات والمسابقات، وتنطلق بسباق التتابع المختلط داخل المياه المفتوحة 4 مرات 1500 متر، ضمن مهرجان الألعاب المائية يوم 15 الجاري، على أن تفتتح البطولة رسمياً يوم 16 من الشهر نفسه.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيان صحافي، اكتمال الترتيبات والتجهيزات، حيث تشمل المنافسات 44 مسابقة مختلفة، وتقام على مدى ستة أيام، وتنطلق بماراثون كأس العالم لمسافة 10 كم، وسيكون الختام 21 الجاري حيث يقام حفل الختام الساعة الثامنة والنصف مساء.

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