بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في أبوظبي بدلاً من كازاخستان

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة عن إقامة بطولة العالم 2022 للكبار والشباب في أبوظبي خلال الفترة من 24 إلى 29 يناير المقبل، في أعقاب القرار السابق بإلغاء البطولة التي كان من المقرر انعقادها في كازاخستان بسبب تداعيات «كورونا».

وقال في بيان صحافي، أمس: «ستقام البطولة بضيافة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ومجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع شركة بالمز الرياضية، حيث تعود البطولة بعد أن شهدت غياباً لعامين على التوالي، بسبب الجائحة».

وأعلن الاتحاد الدولي عن اتفاقية تستضيف بموجبها أبوظبي بطولة العالم للناشئين لمدة ثلاث سنوات في الفترة من 2022 إلى 2024، والتي تعد من البطولات المهمة في أجندة الاتحاد الدولي لاكتشاف وصقل المواهب.

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