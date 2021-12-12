جائزة «أبوظبي الكبرى» تستعرض مجموعة من السيارات الأسطورية

المصدر: جوني جبور ■ أبوظبي

عرضت جائزة «أبوظبي الكبرى» في منطقة «مشجعي الفورمولا1» في حلبة «مرسى ياس»، تسع سيارات أسطورية، سطرت نجاحات باهرة على مدار تاريخ البطولة الممتد عبر 70 عاماً مضت.

وتضم قائمة السيارات المعروضة، سيارة فريق «هيسكيث ذات التصميم رقم «308 بي» التي صممها هارفي بوسلويت، وشاركت في بطولة العالم لـ«الفورمولا1» في موسم 1974.

كما عرضت أيضاً سيارتا فريق «شادو» بتصميمين مختلفين رقم «دي إن 5» و«دي إن 8».

كما تتضمن السيارات المعروضة، كلاً من سيارات «فيتيبالدي F8»، و«أمون AF1»، و«ماكي F101»، «وأروز A3»، و«سورتيس TS9B»، و«ATS HS1».

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