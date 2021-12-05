ليلى المرزوقي بطلة كأس فاطمة بنت مبارك للقدرة

المصدر: أحمد طارق ■ أبوظبي

فازت الفارسة، ليلى المرزوقي، بلقب كأس فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) للسيدات، لملاك الإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كيلومتر، أمس، في القرية العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 141 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة.

وانتزعت المرزوقي اللقب بعدما فرضت سيطرتها على السباق في مراحله الأربع، بحلولها في المركز الأول منذ بداية السباق حتى نهايته، على صهوة الجواد «مومينتام» المملوك إلى إسطبلات الكمدة، بينما جاءت في المركز الثاني الفارسة البولندية كاميلا كارت، على صهوة الجواد «أورسيني» المملوك لإسطبلات «ماس 7»، وتبعتها في المركز الثالث الفارسة ميثاء عبيد الكعبي، على صهوة الجواد «إن بي أنجيلينا جولي» المملوك لإسطبلات الخيول.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق فقد تصدرت الفارسة ليلى محمد المرزوقي المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً، على صهوة الجواد «مومينتام» المملوك إلى إسطبلات الكمدة، مسجلة زمناً قدره 1:10:55 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ميثاء عبيد الكعبي على صهوة الجواد، «إن بي أنجيلينا جولي» المملوك لإسطبلات الخيول، مسجلة زمناً قدره 1:12:45 ساعة، وحلت في المرتبة الثالثة الفارسة فاطمة مصطفى البلوشي، على صهوة الجواد «أريان» المملوك لإسطبلات المري، مسجلة زمناً قدره 1:13:19 ساعة.

ولم يحدث أي تغيير في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً، بعدما حافظت الفارسة ليلى المرزوقي على المركز الأول بزمن بلغ قدره 53:17 دقيقة، وجاءت الفارسة ميثاء الكعبي في المركز الثاني بزمن قدره 52:19 دقيقة، واستمرت الفارسة فاطمة البلوشي في المركز الثالث مسجلة زمناً قدره 55:06 دقيقة.

وتمسكت الفارسة ليلى المرزوقي بالصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 20 كيلومتراً مسجلة زمناً قدره 43:52 دقيقة، كما حافظت الفارسة ميثاء الكعبي على موقعها في المركز الثاني بزمن بلغ قدره 44:37 دقيقة، والأمر نفسه بالنسبة للفارسة فاطمة البلوشي التي جاءت في المركز الثالث بزمن قدره 44:52 دقيقة.

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