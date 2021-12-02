الأردن يهزم "الأخضر السعودي" ويشارك المغرب في الصدارة

المصدر: وكالات

تغلب المنتخب الأردني على نظيره السعودي 1 / صفر، اليوم ، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر. وسجل محمود مرضي هدف الأردن الوحيد في الدقيقة 62.

وشهدت المباراة تعرض كل من إحسان حداد لاعب الأردن وخليفة الدوسري مدافع السعودية للطرد. وجاء قرار طرد إحسان حداد في الدقيقة 53 بعد تدخل قوي على تركي العمار، فيما نال الدوسري البطاقة الصفراء الثانية بسبب تدخل مشابه قام به تجاه بهاء فيصل لاعب الأردن. وتشارك النشامى في الصدارة مع المنتخب المغربي الذي فاز على فلسطين برباعية، ويتقدم على النشامى بفارق الاهداف.

وفي الجولة الثانية سيلعب المنتخب السعودي أمام نظيره الفلسطيني، فيما يلعب المنتخب الأردني أمام المغرب يوم السبت المقبل.



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