تحدي النخبة يدشن فعاليات بطولة العالم للسبارتن في ليوا

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن برنامج فعاليات بطولة العالم للسبارتن، التي تنطلق بعد غد وتستمر يومين، بصحراء ليوا في منطقة الظفرة، وينظمها المجلس بالتعاون مع سبارتن العالمية للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

كما كشف عن برنامج الأحداث والأنشطة التنافسية والترفيهية على مدار يومَي البطولة العالمية، التي ستشمل ثلاث فئات، هي: النخبة، والفرق، وبطولة مخصصة لناشئي سبارتن، إضافة إلى بطولة مجتمعية ستقام على هامش الحدث العالمي.

وقال بيان صحافي: «تنطلق البطولة في الثالثة ظهراً، بمنافسات النخبة للرجال لمسافة 21 كلم، عبر الكثبان الرملية لصحراء ليوا، تليها في الساعة الثالثة والنصف مساء منافسات النخبة للسيدات».

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