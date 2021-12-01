ماكلروي يعود للمشاركة في «دبي ديزرت كلاسيك للغولف»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت بطولة دبي ديزرت كلاسيك، عن مشاركة روري ماكلروي في نسختها المرتقبة، حيث يسعى النجم، الحائز أربعة ألقاب في بطولات الغولف الكبرى، إلى تحقيق لقبه الثالث في المسابقة والخامس له على ملاعب دبي، عندما يعود إلى نادي الإمارات للغولف للمشاركة في منافسات البطولة التي تمثل ثانية فعاليات سلسلة بطولات رولكس ضمن «جولة دي بي ورلد» 2022.

وينضم النجم الإيرلندي الشمالي إلى قائمة المشاركين في البطولة للمرة الأولى منذ عام 2018.

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