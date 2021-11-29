برج مبادلة يعرض نتائج قرعة البطولة العالمية للتنس

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

ذكر بيان صحافي أن شركة فلاش للترفيه المالكة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، تعاونت مع شركة مبادلة الراعية للبطولة، لعرض نتائج قرعة مباريات البطولة على برج مبادلة في أبوظبي.

وتنطلق البطولة في دورتها الـ13 في المركز الدولي للتنس في مدينة زايد الرياضية بين 16 و18 ديسمبر المقبل.

وقال بيان صحافي: «يستعد النجوم الذين أكدوا مشاركتهم في البطولة لمواجهاتهم المرتقبة أمام جمهور اللعبة في أبوظبي، وبحسب نتائج القرعة، ستشهد البطولة عدداً من المباريات الاستثنائية مع مشاركة ثلاثة من أفضل 10 لاعبين من فئة الرجال في العالم، وحاملة لقب بطولة أميركا المفتوحة للسيدات، والحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو».

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