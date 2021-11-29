ختام «دولية هايك وفلاي».. والفرنسي تانجي بطلاً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وجه اتحاد الإمارات للرياضات الجوية الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعمه اللامحدود والمستمر للرياضات الجوية عموماً والمظلات خصوصاً.

وقال رئيس اتحاد الرياضات الجوية نصر النيادي، في بيان صحافي: «الرياضات الجوية تدين إلى سموه بالكثير ليس على صعيد الإمارات بل على مستوى الشرق الأوسط والعالم، فها نحن نسدل الستار على بطولة (هايك وفلاي) الدولية لنستعد لبطولة دبي الدولية للمظلات، التي من المقرر أن تقام بسكاي دايف دبي بجميرا خلال الفترة من السابع وحتى الـ18 من شهر ديسمبر المقبل».

وأشار النيادي الى أنه لولا اهتمام ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ما كانت الرياضات الجوية لتصل إلى هذه المكانة العالمية ذائعة الصيت.

وكانت الجولة الرابعة قد أسفرت عن فوز الطيار التشيكي ستانلس ماير بالمركز الأول وكأس الجولة والميدالية الذهبية، فيما حل الطيار الفرنسي تانجي رينود ثانياً، وتلاه البولندي مايكل جبريال ثالثاً.

وعلى صعيد الترتيب العام في ختام الجولات الأربع، فاز بكأس ذهبية البطولة الطيار الفرنسي تانجي رينود، وتلاه في المركز الثاني الطيار النمساوي تومي ونال الميدالية الفضية، ثم مواطنه سيب انجر ثالثاً، ونال الميدالية البرونزية، وحل زميلهما مايكل سيجل بالمركز الرابع، ثم التشيكي ستانلي ماير خامساً، ونال كلاهما ميدالية برونزية.

من جانبه، أشاد نائب رئيس الاتحاد مدير اللجنة المنظمة يوسف الحمادي، بالمستوى المتميز والعروض التي قدمها الطيارون خلال الجولات الأربع.

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