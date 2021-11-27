«الحبتور لتنس السيدات» تصل محطتها الختامية اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تصل اليوم بطولة «الحبتور الدولية الـ24 لتنس السيدات» إلى محطتها الختامية، بعد أسبوع من المنافسات المثيرة بمشاركة 85 لاعبة من الواعدت، تنافسن على 100 ألف دولار أميركي في الفردي والزوجي. وستكون الإثارة أكبر اليوم مع المباراة النهائية للفردي والزوجي في مجمع ملاعب التنس بفندق ومنتجع الحبتور غراند وسبا بالجميرا.

وكانت مباريات اليوم الرابع أسفرت عن فوز المصنفة الرابعة السلوفاكية كريستينا كوتشوفا على الروسية فيتاليا دياتشنكو بمجموعتين دون رد. وفازت الأوكرانية داريا سينجور وصيفة نسخة 2019 على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. وحققت الروسية استازيا فوزاً سريعاً على منافستها الصينية كينون جينج بمجموعتين دون رد، كما فازت الصربية الكسندرا على البلغارية المتأهلة من التصفيات ايزابيللا شينكوفا.

ويبدو أن الزوجي المصنف الأول والمكون من الكازاخية آنا دانلينا والسلوفاكية فيكتوريا اقترب من التتويج، بعدما فاز من دون لعب على الزوجي المكون من السلوفاكية كريستينا كوتشوفا والتشيكية ريناتا فوراكوفا بسبب إصابة اللاعبة التشيكية قبل المباراة.

في جانب آخر، يشهد اليوم أيضاً تتويج أبطال بطولة الإمارات المحلية المفتوحة، التي أقيمت بالتزامن مع البطولة الرئيسة وشهدت مشاركة 270 لاعباً ولاعبة في مختلف الفئات.

• 100 ألف دولار قيمة جوائز البطولة الدولية في الفردي والزوجي.

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