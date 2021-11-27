المنصوري يتوّج بلقب «يوم الشهيد» للقدرة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

فاز الفارس فارس أحمد المنصوري بلقب سباق يوم الشهيد للقدرة للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة 113 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة. وحسم المنصوري اللقب على صهوة الجواد «ليبانتو» المملوك لإسطبلات إس إس، وجاء في المركز الثاني الفارس حمدان أحمد المري على صهوة الجواد «شامان» المملوك لإسطبلات زعبيل 2، وحلت في المركز الثالث الفارسة زبيدة علي باشا على صهوة الفرس «إيمان» المملوكة لإسطبلات الرماك.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق فقد تصدر الفارس سهيل الغيلاني المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «زلاطان ليريم» المملوك لإسطبلات إس إس مسجلاً زمناً قدره 1:19:03 ساعة، وجاء ثانياً المنصوري مسجلاً 1:19:54 ساعة، وتبعته في المرتبة الثالثة الفارسة طاهرة إبراهيم على صهوة الجواد «إس إم فا جوانيتا» المملوك لإسطبلات الكمدة مسجلة زمناً قدره 1:20:53 ساعة. بينما شهدت المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً تقدم الفارسة ليلى محمد المرزوقي من المركز الرابع إلى الصدارة، على صهوة الجواد «تونكي دي بو مارلي» المملوك لإسطبلات الكمدة مسجلة زمناً قدره 1:15:50 ساعة، وحافظ المنصوري على المركز الثاني.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً بعدما تقدم المنصوري من المركز الثاني إلى الصدارة بزمن بلغ قدره 59:50 دقيقة، كما قفز الفارس حمدان أحمد المري من الثامن إلى الثاني، وتقدم الفارس سهيل الغيلاني من المركز الخامس إلى الثالث، وبعد ذلك حافظ المنصوري على تقدمه ليتوّج بطلاً للسباق.

• 120 كلم مسافة سباق أمس، بمشاركة 113 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية.

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